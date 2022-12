Das frühere Bahnhofsgebäude in Ganderkesee, 2020 durch ein Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen, bekommt ein neues Dach. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Noch kein Gastro-Betreiber gefunden Fortschritt und Stagnation zugleich beim Ganderkeseer Bahnhofsgebäude Von Dirk Hamm | 09.12.2022, 20:56 Uhr

Bei der Sanierung des durch Feuer schwer beschädigten alten Ganderkeseer Bahnhofsgebäudes tut sich was: Das ehemalige Restaurant „Don Gantero“ bekommt gerade einen neuen Dachstuhl. So soll es an der Wittekindstraße weitergehen.