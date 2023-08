Nach einem sehr durchwachsenen und regnerischen Juli hat der August zumindest streckenweise mit Sommer-Wetter und Freibad-Temperaturen entschädigt. Lange können die Besucher den Badespaß in Ganderkesee allerdings nicht mehr genießen. Denn eine Verlängerung der Saison wie im Vorjahr wird es 2023 definitiv nicht geben. Das gab Freibad-Leiter Hani Al Mohraji auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt.

In Berlin kann man in diesem Jahr sogar im Herbst noch unter freiem Himmel baden. Mehrere Freibäder haben kürzlich aufgrund des verregneten Sommers die Saison in der Hauptstadt gleich um einige Wochen verlängert. In manchen Badeanstalten wird Gästen dort bis Anfang Oktober Einlass gewährt. In Ganderkesee wurde das 2022 noch ähnlich gehandhabt. Doch jetzt müsse man deutlich früher schließen, wie Freibad-Leiter Al Mohraji erklärte.

Freibad-Saison endet am 10. September

So endet die Saison in Ganderkesee in diesem Jahr bereits in wenigen Wochen am Sonntag, 10. September. Hintergrund ist eine umfangreiche Sanierung im benachbarten Saunabereich, der währenddessen ebenfalls über mehrere Wochen geschlossen werden muss. Das Freibad-Personal sei dann auch im Saunahuus gefordert, teilte Al Mohraji mit: „Die Fachangestellten werden das Freibad einwintern und das Hallenbad vorbereiten.“ Bis dahin hat das Freibad täglich bis 20 Uhr geöffnet.