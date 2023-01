Organist und Kreiskantor Thorsten Ahlrichs verantwortet das Kirchenmusikprogramm und tritt natürlich auch selbst auf. Foto: Lukas Klose up-down up-down 32 Kirchenkonzerte in 2023 Auch Friesenfolker und Bach-Interpreten spielen in Ganderkeseer Kirche Von Ole Rosenbohm | 01.01.2023, 17:45 Uhr

Das Jahres-Musikprogramm 2023 in der St.-Cyprian-und-Cornelius-Kirche in Ganderkesee wirkt vielfältig. Los geht’s mit dem Laway-Konzert am 4. Januar. Im April warten die Schnitger-Tage.