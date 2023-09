Eine 18-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg ist am Mittwoch, gegen 7.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bergedorfer Landstraße lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach wollte die Frau mit einem Kleinwagen von jener Straße auf die Kimmer Landstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 45-Jährigen aus Weyhe, der die Straße mit einem Lkw von Dingstede in Richtung Autobahn 28 befuhr. Der LKW prallte mit der Front in die Fahrerseite des Kleinwagens.

Zwei Personen im Krankenhaus

Die Fahranfängerin erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und war in ihrem Auto eingeklemmt. Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dingstede, Falkenburg und Bergedorf rückten aus und befreiten die Frau mit schwerem Gerät. Parallel wurde sie notärztlich versorgt und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Auch der leicht verletzte LKW-Fahrer wurde ins Krankenhaus gefahren.

Die Kimmer Landstraße wurde zwischen Dingstede und der A28 zur Vermessung der Unfallstelle gesperrt. Die Polizei teilte mit, dass die Straße gegen Mittag wieder freigegeben werden sollte.