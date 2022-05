Der neue Taxiservice für ihre Gäste dürfte auch Bäder-Managerin Ramona Golfner und den stellvertretenden technischen Betriebsleiter Hani Al Mohraji freuen. FOTO: Sonia Voigt Neuer Service ab Juni Ganderkesee bietet Freibadgästen Taxidienst an Von Michael Korn | 24.05.2022, 07:05 Uhr

Mit dem Taxiservice will die Gemeinde Ganderkesee das zeitweilige Parkchaos am Saunahuus am Heideweg verringern. So viel kostet das Angebot.