Der Campingplatz Falkensteinsee gehört auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtesten Campingplätzen in Niedersachsen. Foto: Bettina Dogs-Prößler up-down up-down Campingportal „PinCamp“ Campingplatz Falkensteinsee in Ganderkesee erneut weit vorne in Ranking Von Bettina Dogs-Prößler | 03.12.2022, 13:27 Uhr

Der Campingplatz Falkensteinsee in Ganderkesee ist laut ADAC-Campingportal „PinCamp“ viertbeliebtester Campingplatz in Deutschland. So hat der Platz im europaweiten Vergleich abgeschnitten.