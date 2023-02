Kurz vor der Eröffnung der umgestalteten und erweiterten Räume von Eazy Learning zeigt sich Inhaber Moustafa Zein leger gekleidet: An einigen Stellen musste noch mit angepackt werden. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Nachhilfeschule in Ganderkesee Eazy Learning startet nach drei Krisenjahren neu durch Von Dirk Hamm | 17.02.2023, 19:21 Uhr

Drei harte Jahre liegen hinter Moustafa Zein und seiner Nachhilfeschule Eazy Learning. Jetzt geht der Gründer wieder in die Offensive: Nach Umbau und Erweiterung in der Firmenzentrale in Ganderkesee wird am Samstag Eröffnung gefeiert.