Ritter schlagen am Wochenende bereits zum siebten Mal ihr Lager am Falkensteinsee auf. Archivfoto: Rieke Meiners up-down up-down Camping Anno Domini am Wochenende Ganderkesee: Campingplatz am Falkensteinsee verwandelt sich in Heerlager Von Sebastian Hanke | 12.07.2023, 20:42 Uhr

Am Wochenende erhalten Interessierte am Falkensteinsee in Ganderkesee einen Einblick in das Lagerleben im Mittelalter. Parallel schlägt ein Zirkus seine Zelte auf.