Bürgermeister Ralf Wessel (v.l.) überreichte Jürgen Lüdtke einen Präsentkorb mit „Nervennahrung" für die nächste Sitzung des Seniorenbeirats. Fachdienstleiter Christian Hallanzy gratulierte ebenso zum 30-jährigen Bestehen. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

30 Jahre Sprachrohr für Ältere Anforderungen an Seniorenbeirat Ganderkesee haben sich massiv gewandelt Von Melanie Hohmann | 26.03.2023, 15:12 Uhr

Waren es in den 90er-Jahren noch gesellige Busfahrten, die der Seniorenbeirat organisierte, sind die Anforderungen heute andere. Mit viel Kraft und Zeit wollen die Aktiven erreichen, dass Ältere am Leben in der Gemeinde Ganderkesee mitwirken und teilhaben können.