Der Freundeskreis Kulturhaus Müller überreicht den Spendenscheck an Bürgermeister Ralf Wessel (v.l.): Rolf Schütze, Angelika Schulte Strathaus und Matthias Fleischer vom Freundeskreis, Kulturmanager Oliver Behnecke, Bürgermeister Ralf Wessel, Ersten Gemeinderat Matthias Meyer sowie Christian Siedenstrang, Tim Kettler und Kirsten Flathmann-Matz (alle Verwaltung). Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn up-down up-down Größte Spende der Vereinsgeschichte 11.000 Euro fließen in Gartengestaltung des Kulturhauses Müller in Ganderkesee Von Melanie Hohmann | 16.04.2023, 15:00 Uhr

Der Freundeskreis Kulturhaus Müller hat mit 11.000 Euro die „bislang größte Spende in seiner Vereinsgeschichte“ an Bürgermeister Ralf Wessel überreicht. Nun soll das Geld in die Gestaltung des Außengeländes fließen.