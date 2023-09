Gerd Reesas hat mit seinem Planungsbüro plan-werkStadt mit Sitz in Bremen schon so einige Kommunen in Deutschland bei Ortsentwicklungskonzepten beraten. Was die Gemeinde Ganderkesee für sein „Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept Ganderkesee“ (IGG) in Sachen Bürgerbeteiligung plant, ist ihm aber noch nicht untergekommen: „Wir hatten noch nie ein Projekt, in dem so viele Beteiligungsprojekte vorgesehen waren. Das muss man sich erstmal trauen, das ist absolute Spitze.“

„Das Konzept ist für die Bürger, dementsprechend sollten diese auch beteiligt werden.“ Ralf Wessel Bürgermeister der Gemeinde Ganderkesee

Denn eine hohe Bürgerbeteiligung sorge nicht nur für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung, sondern mache Planungsprozesse per se besser, weil die „lokalen Experten“ im Gegensatz zu externen Fachexperten ihre Alltagserfahrungen einbringen könnten, führte Reesas weiter aus. „Das Konzept ist für die Bürger, dementsprechend sollten diese auch beteiligt werden“, sagte auch Bürgermeister Ralf Wessel, der die Umfrage zur Freibadsanierung als Positivbeispiel hierfür nannte.

Auftakt im Schulzentrum Ganderkesee

Über die Möglichkeiten für Bürger, Verbände, Vereine und andere gesellschaftliche Akteure, ihre Ideen und ihr Wissen in das Entwicklungskonzept einzubringen, das die Grundlage für künftige Maßnahmen wird, werden die Gemeinde und die beauftragten Planungsbüros „plan-werkStadt“ und „FORUM. Stadt und Region“ bei einer Auftaktveranstaltung öffentlich berichten. Diese findet am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Ganderkesee (Am Steinacker) statt.

IGG soll Ende 2024 fertig sein

Nach der Vorstellung der beiden Fachbüros wird es dort um die Ziele des Gemeindeentwicklungskonzeptes sowie den Prozess beziehungsweise den Zeitplan und die Beteiligungsformate bei dessen Erstellung gehen. „Bislang gab es viele kleinteilige Betrachtungen für einzelne Ortsteile, bei denen meistens nur die bauliche Entwicklung betrachtet wurde und die zum Teil auch noch veraltet waren“, sagt Wessel. Das neue Konzept, das bis Ende 2024 fertig werden soll, soll dagegen die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Umwelt, Verkehr, Freizeit, Klimaschutz oder Wassermanagement und deren Wechselwirkungen berücksichtigen. Hierzu müsse die gesamte Gemeinde konzeptionell untersucht und bewertet werden.

Gemeinde in zehn „Fokusräume“ eingeteilt

Zugleich müssten die unterschiedlichen Identitäten der 29 Ortsteile und Bauerschaften der Gemeinde individuell betrachtet werden. Da eine Einzelbetrachtung jedes Ortsteils oder jeder Bauerschaft aber „zu kleinteilig für eine sinnvolle Analyse und angemessene Beteiligung“ sei, habe man die Gemeinde in zehn sogenannte Fokusräume eingeteilt, erklärt Reesas. Auch diese werden bei der Auftaktveranstaltung erläutert.

In diese zehn Fokusräume wurde die Gemeinde Ganderkesee eingeteilt.

Die Veranstaltung ist zugleich die erste Möglichkeit für Bürger, sich am IGG zu beteiligen. So werden an den 200 Stühlen, die aufgestellt werden sollen, QR-Codes befestigt, über die die Zuhörer mittels Smartphone an einer ersten Befragung teilnehmen können. Zudem wird es einen Wandelgang mit Stationen zu unterschiedlichen Themen geben, an denen die Bürger Fragen stellen, bereits Ideen einbringen und diskutieren können. Im Anschluss werden die Moderatoren der Stationen das Gesagte zusammenfassen.

Mehr Informationen: Programm der Auftaktveranstaltung größer als Größer als Zeichen 18 Uhr: Begrüßung und Rückblick 18.30 Uhr: Information über den bisherigen Stand der Dinge: Herausforderungen, Bedarfe, Rahmenbedingungen (mit digitalem Meinungsbild) 19.45 Uhr: Vertiefte Informationen an Stellwänden als Wandelgang mit fünf Themen: Wirtschaft, soziale Infrastruktur, bauliche Entwicklung, Verkehrsinfrastruktur und Moblilität sowie Klimaschutz und Klimaanpassung 20.45 Uhr: Kurzzusammenfassung des Wandelgangs, Meinungsbilder zu wichtigen Themenfeldern, weitere Bearbeitungsschritte, Veranstaltungen und Verabschiedung

So geht es nach der Auftaktveranstaltung weiter

Nach der Auftaktveranstaltung geht es mit der Bürgerbeteiligung aber selbstverständlich noch weiter. So wird auf der Internetseite der Gemeinde unter dem Reiter „Rathaus - Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept Ganderkesee (IGG)“ ein Beteiligungstool verlinkt. Ende September/Anfang Oktober finden zudem zwei Spaziergänge (einer durch Ganderkesee und einer durch Bookholzberg) sowie eine Radtour (wahrscheinlich im südlichen Teil der Gemeinde) statt, um sich vor Ort ein Bild über Probleme und mögliche Entwicklungsmaßnahmen zu machen. Darüber hinaus soll es fünf Gespräche mit ausgewählten Akteuren relevanter Gruppen und in den Fokusräumen jeweils eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit den dort lebenden Bürgern geben. Ferner sind laut Reesas für 2024 auch Bürgerwerkstätten und ein Jugendworkshop angedacht.

„Zur Auftaktveranstaltung sind alle eingeladen, die sich für die Zukunft unserer Gemeinde interessieren und sie ein Stück weit mitgestalten wollen“, wirbt Bürgermeister Wessel um eine möglichst große Beteiligung und betont die Wichtigkeit des neuen Konzeptes. Dieses sei auch Grundlage zum Zugang zu vielen Förderprogrammen. Die fünf Projekte im Zuge von „Perspektive Innenstadt“ aus dem vergangenen Jahr mit ihrem Investitionsvolumen von insgesamt einer Million Euro bei einem Förderanteil von bis zu 90 Prozent hätten gezeigt, wie wichtig Fördergelder für die Gemeindeentwicklung sind. Wessels: „Wir wollen diese Mittel, um mehr Projekte realisieren zu können.“