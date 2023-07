Der Anbau des Lehrerzimmers an der Grundschule Lange Straße kostet laut Gemeinde-Angaben mehr als 250.000 Euro. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Bauarbeiten in den Sommerferien Gemeinde Ganderkesee saniert Schulen und Kitas für mehr als eine Million Euro Von Sebastian Hanke | 14.07.2023, 15:50 Uhr

In den Sommerferien werden die Schulen und Kitas in der Gemeinde Ganderkesee aufgemöbelt. Dafür nimmt die Verwaltung viel Geld in die Hand. Das wird gemacht.