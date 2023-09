Das Thermometer kletterte am Montag, 11. September, auf rekordverdächtige 32 Grad. Zu diesem Zeitpunkt war das Freibad in Ganderkesee allerdings wie leer gefegt. Denn tags zuvor endete hier die Saison 2023, die als eine der schwächeren in die Geschichte eingehen wird. Eine längere Öffnung, wie etwa im Vorjahr, war diesmal aufgrund der Saunahuus-Revisionsphase nicht möglich.

Freibad verpasst anvisierte Besuchermarke deutlich

Was die Besucherzahlen im Freibad betrifft, hinkt man in Ganderkesee weit hinter den Erwartungen zurück. Und das, obwohl an nur zehn Öffnungstagen im September nochmal rund 9000 Gäste auf die Anlage strömten. „Die letzte Woche hat uns die Bilanz noch ein bisschen gerettet“, sagt Bädermanagerin Ramona Golfner, die zusammen mit den Betriebsleitern Hani Al Mohraji und Carola Jilg sowie Geschäftsführer Rainer Lange Auskunft zur Saison gab.

Mit insgesamt nur 53.811 Besuchern von Mitte Mai bis zum 10. September liegt man deutlich unter der anvisierten Marke von 60.000 Gästen. Zum Vergleich: Im Vorjahr kamen 58.946 Besucher ins Freibad.

Carola Jilg (von links), Ramona Golfner, Hani Al Mohraji und Rainer Lange auf dem Sprungturm im Freibad.

Deutlich weniger Gäste in den Sommerferien

Die Hauptursache für den Besucherrückgang ist schnell ausgemacht. Während der Sommerferien von Juli bis August zeigte sich das Wetter oft von seiner regnerischen Seite. So kamen beispielsweise im August (11.909 Besucher) nur halb so viele Menschen ins Freibad wie noch im gleichen Monat des Vorjahres (23.365). Der am besten besuchte Monat war 2023 der Juni mit etwas mehr als 19.000 Gästen – und das außerhalb der Ferienzeit.

Sauna-Einnahmen schultern defizitäres Freibad

In finanzielle Schwierigkeiten kommt die Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft in Ganderkesee (Bäder GmbH) wegen der schwachen Freibad-Saison allerdings nicht. Zu verdanken hat man dies dem Umsatz des nebenan liegenden Saunahuus, das sich in diesem Jahr auf Rekordkurs befindet. Wie Rainer Lange, Geschäftsführer der Bäder GmbH erklärt, liegt dieser aktuell 23 Prozent über der Kalkulation. „Die deutliche Umsatzsteigerung der Sauna fängt das Freibad-Minus mehr als auf“, so Lange beim Bilanzgespräch am Montag.

Voraussichtlich mehr Sauna- als Freibad-Gäste

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass man in diesem Jahr „sehr wahrscheinlich“ sogar mehr Sauna- als Freibadbesucher haben werde. Bis zum 6. September begrüßte man bereits 39.912 Gäste in der Sauna. Und die besucherstarken Monate kommen erst noch, wenn das Saunahuus nach seiner aktuell vierwöchigen Revisionsphase am 3. Oktober wiedereröffnen wird. Die bisherige Rekordmarke von rund 52.000 Besuchern im Jahr 2019 dürfte voraussichtlich in diesem Winter fallen.

Das Saunahuus Ganderkesee ist 2023 ein echter Publikumsmagnet.

Saunahuus profitiert von Schließung des Olantis

Dabei profitiere man in Ganderkesee auch davon, dass sich viele Gäste wegen der monatelangen Schließung des Saunabereichs im Oldenburger Olantis nach Alternativen suchen würden. „Wir haben im Sommer einige Stammgäste aus Oldenburg bei uns gehabt“, berichtet Lange. Im Olantis laufen über rund sechs Monate große Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die voraussichtlich bis Jahresende andauern.

Nur rund fünf Wochen sind für die seit Ende August laufende Revision in Ganderkesee eingeplant. Dort werden unter anderem zwei Saunen komplett erneut und Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich durchgeführt. Am Montag wurden dafür rund um den großen Gebäudekomplex überall Gerüste aufgestellt. So konnte der brütend heiße September-Tag trotz geschlossenem Freibad sehr produktiv genutzt werden.