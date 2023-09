Laut Laura Stawinsky hat Verpackungskontor Nord sowohl den German als auch den European Businessaward für die am besten auf Kunden zugeschnittenen Verpackungen gewonnen. Darüber hinaus werde die Firma in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Focus Business als Wachstumschampion – also als eines der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland – ausgezeichnet. So sei der Umsatz seit der Gründung um mehr als 200 Prozent gestiegen. Auf welchem Platz der Verpackungskontor Nord letztlich landen wird, sei ihr aber noch nicht bekannt, so die Firmengründerin.