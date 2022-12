Die Einbrecher hebelten eine Tür aus, um in die Halle zu gelangen. Symbolfoto: Imago up-down up-down Industriepark Ganderkesee Werkzeug und Maschinen im Wert von 150.000 Euro aus Lagerhalle gestohlen Von Florian Mielke | 31.12.2022, 10:40 Uhr

Am Freitag stiegen Diebe in eine Lagerhalle in Ganderkesee ein und machten dort wertvolle Beute. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.