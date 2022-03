Die Betreiberin des Campingplatzes am Falkensteinsee Rieke Meiners freut sich schon auf die Sommermonate und hat für ihre Gäste Sticker mit dem Motto „Summer is coming“ anfertigen lassen. FOTO: Sophie Wehmeyer An Ostern ausgebucht Saisonauftakt 2022: Campingplatz am Falkensteinsee steht in den Startlöchern Von Sophie Wehmeyer | 18.03.2022, 19:38 Uhr

Am Falkensteinsee in Ganderkesee laufen die letzten Vorbereitungen für die Saison 2022. Erste Gäste genießen jetzt schon die sonnigen Tage am Campingplatz. Doch an den Osterfeiertagen und in der Hauptsaison gibt es nicht mehr viele freie Plätze.