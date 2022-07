Bürgermeister Ralf Wessel mit dem Trainer, seinen beiden Helferinnen sowie den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen. FOTO: Gemeinde Ganderkesee/Meike Saalfeld up-down up-down Beliebter Tenniskurs in Ganderkesee Bürgermeister Ralf Wessel begrüßt Kinder zum Start der Ferienpass-Aktionen Von Melanie Hohmann | 19.07.2022, 15:07 Uhr

Endlich Ferien! Für einige Kinder und Jugendliche aus Ganderkesee steht dennoch ein morgendliches Programm an - allerdings freiwillig. Der Tenniskurs ist so beliebt, dass er komplett ausgebucht ist. Zum Auftakt nahm auch Bürgermeister Ralf Wessel den Schläger in die Hand.