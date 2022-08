Der Wohnpark am Fuchsberg bietet auch einen sogenannten geschützten Bereich für demenzkranke Menschen. FOTO: AleX/Photo up-down up-down Aufregung um 92-Jährige Bewohnerin Warum ein Ganderkeseer Heim eine demente Seniorin nicht angemessen schützen kann Von Thomas Breuer | 17.08.2022, 19:29 Uhr

Eine an Demenz leidende Bewohnerin des Wohnparks am Fuchsberg hat in der Nacht zum Mittwoch eine groß angelegte Suchaktion ausgelöst. Sie lebte nicht in einem geschlossenen Bereich der Einrichtung. Eine Verantwortliche erklärt, warum das nicht möglich war.