Offener Brief nach CDU-Vorstoß Ganderkeseer Leichtathleten wollen ein Sport- und kein Partystadion Von Thomas Breuer | 11.07.2022, 19:29 Uhr

Nach dem Sommerfasching mit der großen Sause im Stadion am Habbrügger Weg spricht sich die LGG gegen weitere sportfremde Veranstaltungen dort aus. Was aktuell diskutiert werde, sei in mehreren Punkten zu kurz gedacht.