Kirsten Flathmann-Matz, Lars Gremlowski, Bürgermeister Ralf Wessel und Hans Fingerhut werben für die Handy-Sammlung. FOTO: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn up-down up-down Ausmaß des Insektensterbens dramatisch Ganderkeseer Nabu sammelt wieder alte Handys für Hummel, Biene & Co. Von Melanie Hohmann | 05.08.2022, 09:20 Uhr

Ausgediente Handys müssen nicht in der Schublade verstauben, sondern können noch Gutes für den Insektenschutz bewirken. An vier Stellen in der Gemeinde Ganderkesee stehen aktuell Sammelboxen, in denen die alten Geräte gesammelt werden.