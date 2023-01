Auch kulinarisch stand das Nachbarland Frankreich am Montag im Fokus im Gymnasium Ganderkesee: Schüler verkaufen Crêpes und Madeleines für den guten Zweck. Foto: Dirk Hamm up-down up-down 60 Jahre Vertrag mit Frankreich Ganderkeseer Gymnasiasten füllen deutsch-französische Freundschaft mit Leben Von Dirk Hamm | 23.01.2023, 19:58 Uhr

Das Interesse an der französischen Sprache ist unter den Schülern des Gymnasiums Ganderkesee ungebrochen. Anlässlich des Deutsch-Französischen Tages gab es am Montag in den Pausen Aktionen, die zum Teil durch den Magen gingen.