Standesgemäß wurde das Bundesschützenfest in Ganderkesee auch mit einem Umzug gefeiert. FOTO: Birgit Stamerjohanns Voller Erfolg in Bürstel-Immer Ganderkeseer Schützen feiern bei Bundesschützenfest wieder „wie früher“ Von Birgit Stamerjohanns | 29.05.2022, 18:26 Uhr

Rund 650 Schützen aus den zwölf Ganderkeseer Vereinen sind am Wochenende in Bürstel-Immer beim Bundesschützenfest an den Start gegangen. Dabei