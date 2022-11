Die stolzen Gewinner des Bundeskönigs- und Bundesvorstandschießen, Einzelsieger Heinz-Dieter Alfs (von links), Mannschaftssieger für den SV Bundesvorstand Stellan Bleydorn und der neue König der Bundeskönige Marc Bührmann wurden von Vizepräsident Marc Wessels geehrt. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Über 1000 Euro erzielt Ganderkeseer Schützen spenden für Malteser Hilfsdienst Von Sophie Wehmeyer | 14.11.2022, 07:30 Uhr

Am Samstag hat das Bundeskönigsschießen in Bergedorf stattgefunden und auch um den Pokal der Vorstände des Schützenbundes wurde geschossen. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an den Malteser Hilfsdienst Ganderkesee.