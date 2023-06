Beim ersten Sommerfasching im vergangenen Jahr herrschte super Stimmung. Archivfoto: Thomas Breuer up-down up-down So viele Teilnehmer werden erwartet Ganderkeseer Sommerfasching 2023: Party-Tickets fast ausverkauft Von Lea Borner | 12.06.2023, 06:30 Uhr

Am ersten Juliwochenende heißt es in Ganderkesee wieder „Ob Sommer- oder Winterzeit, Ganderkesee – hinein, he geiht!“. Mit hoher Teilnehmerzahl und bald ausverkauften Partytickets passt das Motto des zweiten Sommerfaschings.