Ohne geht es nicht: Für das Faschingswochenende kündigt die Gemeinde Straßensperrungen an. FOTO: Archivfoto: Thomas Breuer up-down up-down Einschränkungen sollen gering gehalten werden Diese Ganderkeseer Straßen sind am Faschingswochenende gesperrt Von Melanie Hohmann | 25.06.2022, 15:34 Uhr

Der Umzug am Faschingswochenende ist ohne Straßensperrungen nicht möglich. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Sperrungen so kurz wie nötig eingerichtet. Aber nicht nur der Umzug führt zu Einschränkungen.