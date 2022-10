Verpackten den Ganter symbolisch für den Transport (v.l.): Bürgermeister Ralf Wessel, Rolf Schütze (GanterART) und Künstlerin Madlen Fish. Inzwischen ist die 1,80 Meter hohe Figur wohlbehalten in Pułtusk angekommen. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn up-down up-down Ganter ist bereits in Polen Bürgermeister Ralf Wessel reist mit Delegation von Ganderkesee nach Pułtusk Von Melanie Hohmann | 18.10.2022, 15:15 Uhr

Seinen Antrittsbesuch in der Ganderkeseer Parnterstadt Pułtusk tritt Bürgermeister Ralf Wessel mit dem Symbol der Gemeinde an: Ein mit Motiven aus der Gemeinde verzierter Ganter ist bereits nach Polen „vorgeflogen“. Der Verein GanterART kündigt das baldige Ende der Symbolvögel an.