Neuer Name, aber der Service bleibt: „Integrationscoach“ Jennifer Rüter (li.) unterstützt Hörakustikerin Peggy Muß bei der Einarbeitung in die Abläufe im Fachgeschäft am Markt 3 in Ganderkesee, das jetzt unter dem Namen Geers wieder öffnet.

FOTO: Dirk Hamm