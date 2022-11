Die um 1930 entstandene Luftaufnahme veranschaulicht die ländliche Lage der 1972 abgerissenen Leffers-Villa (unten li.) im Areal zwischen Oldenburger Straße, Holbeinstraße und Rudolf-Königer-Straße. Foto: dk-Archiv up-down up-down Nachkriegszeit in Delmenhorst „Graue Schwestern“ ersetzten für 1100 Kinder zeitweise das Elternhaus Von Dirk Hamm | 05.11.2022, 14:43 Uhr

In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Krieg war die Tuberkulose viel stärker verbreitet als heute. In Delmenhorst diente die Leffers-Villa an der Oldenburger Straße als Heilstätte für TBC-kranke Kinder.