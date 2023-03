Abgesichert: Die Polizei war auf einen Ernstfall vorbereitet. Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down Polizeiaktion an B213 Kontrolle in Hoyerswege: Polizei fahndet mit 60 Beamten nach Geldautomatensprengern Von Ole Rosenbohm | 31.03.2023, 08:45 Uhr

Autofahrer auf der B213 mussten am Donnerstagabend an einer Polizeisperre vorbei. Der Grund: Die Geldautomatensprengungen in der Region. Die Aktion wurde erst in der Nacht beendet.