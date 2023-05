Freuen sich auf das nahende Bundesschützenfest in Urneburg: Schützenbundpräsident Heino Brackhahn (links) und der Vorsitzende des gastgebenden Vereins André Westermann. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Bundesschützenfest zum Auftakt Grauröcke starten mit „Big Urneburg“ in die Schützenfestsaison Von Dirk Hamm | 11.05.2023, 12:19 Uhr

Der SV Urneburg ist am 20. und 21. Mai Gastgeber des Bundesschützenfests in Ganderkesee. Rund 650 Teilnehmer werden erwartet. Gefeiert wird auch schon zwei Tage zuvor an Christi Himmelfahrt.