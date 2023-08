Hofladen-Serie in Ganderkesee Gemüse-Garantie, Hühner-Herden und Selfmade-Spirelli aus Bergedorf Von Jonas Altwein | 05.08.2023, 09:24 Uhr Stefan und Kirsten Bruns präsentieren ihre Produkte aus eigenem Anbau und ihrer Hühnerhaltung. Foto: Jonas Altwein up-down up-down

Stefan und Kirsten Bruns bieten in ihrem Hofladen frisches Gemüse zu jeder Jahreszeit an. Doch der Gemüsehof Bruns in Bergedorf hat noch mehr im Angebot.