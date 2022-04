Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Imbisswagen bereits vollständig in Flammen. FOTO: Feuerwehr Wildeshausen Neben der Gildestube Imbisswagen ging in Wildeshausen in Flammen auf - Brandursache geklärt Von Yannik Jessen | 14.04.2022, 12:43 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einem Feuer an der Gildestube in Wildeshausen ist vergangenen Mittwoch ein Imbisswagen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass angrenzende Gebäude in Brand geraten. Eine Woche später äußert sich die Polizei nun zur Brandursache.