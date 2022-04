Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Imbisswagen bereits vollständig in Flammen. FOTO: Feuerwehr Wildeshausen Neben der Gildestube in Wildeshausen Imbisswagen geht in Flammen auf - Polizei hält Brandstiftung für möglich Von Yannik Jessen | 14.04.2022, 12:43 Uhr

Bei einem Feuer an der Gildestube in Wildeshausen ist ein Imbisswagen ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass angrenzende Gebäude in Brand geraten. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.