LzO-Bericht übers Wohnen Immobilien-Analyse: Wohneigentum wird in Ganderkesee in den kommenden Jahren günstiger Von Frederik Grabbe | 04.08.2023, 12:44 Uhr Wer in Ganderkesee ein Haus kauft, zahlt dafür rund 50.000 Euro mehr als in Delmenhorst, zeigt eine Analyse der LzO. Foto: dpa-Zentralbild

Ein Haus in Ganderkesee kostete zuletzt im Schnitt 351.000 Euro. Laut einem Bericht der LzO wird sich die Preislage in der Gantergemeinde in den kommenden Jahren entspannen. Noch günstiger käme man hingegen in Delmenhorst weg.