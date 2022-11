Wem es zu kalt ist, kann in der St.-Cyprian- und Cornelius-Kirche eine Decke bekommen: v.l. Pastorin Irene Schlawin, Julius Henkel, Pastorin Julia Klein, Pastor Hannes Koch und Pastorin Uta Brahms. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Veranstaltungen in der Weihnachtszeit Kirchen in der Energiekrise: So kalt werden Gottesdienste in Ganderkesee Von Sebastian Hanke | 19.11.2022, 15:42 Uhr

An den Kirchen in Ganderkesee geht die Energiekrise nicht spurlos vorbei. Im Winter wird in den Gotteshäusern an den Heizungen gedreht. Deshalb werden Umzüge geplant.