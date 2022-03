Bereiten sich auf die Eröffnung des Futter-Stübchens an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee vor: (v. l.) die Mitarbeiterinnen Larissa Warns und Monique Wunderlich sowie die Gründer und Geschäftsführer Sabine Förster und Bernd Rütemann samt den Border Collies Sly und Zazu. FOTO: AleX/PHOTO Neuer Laden an Bergedorfer Straße Für Hund, Katze und Co. öffnet in Ganderkesee bald das „Futter-Stübchen“ Von Dirk Hamm | 15.03.2022, 09:47 Uhr

Ein Fachgeschäft für Heimtierbedarf steht in Ganderkesee in den Startlöchern: Im April eröffnet an der Bergedorfer Straße das Futter-Stübchen.