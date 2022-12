Noch müssen die technischen Einzelheiten geklärt werden, dann kann erstmals eine Ratssitzung in Ganderkesee via Livestream im Internet verfolgt werden. Symbolfoto: Dirk Hamm up-down up-down Hauptsatzung der Gemeinde geändert In Ganderkesee ist der Weg frei für das Streamen von Ratssitzungen Von Dirk Hamm | 18.12.2022, 16:05 Uhr

Lange wurde darüber diskutiert, jetzt hat die Politik im Grundsatz entschieden: In Ganderkesee können öffentliche Ratssitzungen künftig per Livestream verfolgt werden. Jetzt steht die technische Umsetzung an.