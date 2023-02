An der Haltestelle Denkmalsweg in Elmeloh ist ein schmuckes Buswartehäuschen fertiggestellt worden. Darüber freuen sich unter anderem Bürgermeister Ralf Wessel (rechts) und Anwohnerin Anthea Sander mit Tochter Leonie und Sohn Noah. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Einweihung am Denkmalsweg In Ganderkesee werden nach und nach die Buswartehäuschen erneuert Von Dirk Hamm | 06.02.2023, 16:07 Uhr

In Ganderkesee wird jedes Jahr eine Handvoll Buswartehäuschen erneuert. Ein besonders schmuckes und solides Exemplar steht jetzt am Denkmalsweg in Elmeloh.