Zeitzeugen in der Heimatstube: Elfriede Gröper und Wilfried Busch drücken beim Tag der offenen Tür für einen Moment noch mal ihre alte Schulbank in Bürstel. Foto: Dirk Hamm up-down up-down Tag der offenen Tür in Bürstel In der Heimatstube ist kaum noch Platz für neue Exponate Von Dirk Hamm | 05.09.2022, 12:01 Uhr

Erstmals seit 2019 hat der Orts- und Heimatverein Ganderkesee wieder Besucher zum Tag der offenen Tür in der Heimatstube in Bürstel begrüßt. Das Interesse war groß. Alte Klassenfotos weckten Erinnerungen an die eigene Schulzeit.