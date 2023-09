Die inklusive Theatergruppe „TollGrün auf Mixtour“ aus Ganderkesee für Menschen ab zwölf Jahren hat laut der Falkenburger Tanzlehrerin und Kunsttherapeutin Ute Wessels, die die Gruppe gemeinsam mit der gemeinnützigen Gesellschaft Norle organisiert, bereits drei Stücke sehr erfolgreich auf die Bühne gebracht. Seit April wird immer montags von 17.30 bis 19 Uhr in der Tanzschule Wessels bereits für das vierte geprobt. Im Vergleich zu seinen Vorgängern gibt es beim neuen Stück aber einige Unterschiede.

Inklusive Theatergruppe erarbeitet neues Stück selbst

„Wir machen uns erst auf die Suche nach einer Bühne, wenn wir das Gefühl haben, dass wir so weit sind“, erklärt Wessels, dass die Gruppe diesmal komplett ohne Zeitdruck arbeitet. „Außerdem hatten wir sonst ein vorgefertigtes Theaterstück. Jetzt haben wir zwar eine Geschichte, aber das Stück erarbeiten wir mit den Teilnehmern selbst, wobei wir versuchen, uns so wenig wie möglich einzumischen. Denn wie wir alle wissen, leben Maulwürfe und Nashörner natürlich im Meer“, deutet sie lachend an, welch kreative Ideen dabei herauskommen. Das gilt auch für den Titel des neuen Stückes: „Das Rums-Bums-Fliegedings“. Einige der Texte seien ebenfalls spontan entstanden. Und: „Die Liedvorschläge sind sensationell gut.“

„Es ist toll, wie die Menschen sich entwickeln, das konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen.“ Karola Knief Norle-Mitarbeiterin und Ensemblemitglied

Für Überraschung sorgt bei der Tanzlehrerin, dem Musikpädagogen Jürgen Schmelz, der das Stück begleitet, sowie den Assistenten der Menschen mit Behinderung aber auch die Steigerung deren Selbstbewusstseins, was ein ganz zentrales Ziel der Theatergruppe ist: „Es ist toll, wie die Menschen mit Handicap sich entwickeln, das konnte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen“, sagt beispielsweise Norle-Mitarbeiterin und Ensemblemitglied Karola Knief. „Manchmal sind wir überrascht von den Talenten“, sagt auch Wessels und nennt Tanz und Gesang als Beispiele. „Außerdem entwickeln sich Tanzpaare, die wir vorher nie zusammen gesehen hätten.“

Noch Gruppenmitglieder ohne Behinderung gesucht

Eine weitere Neuheit ist der Teilnehmerschlüssel, wie Norle-Assistent Michael Köstens erklärt. So käme auf drei Teilnehmer ein Assistent. Zudem würden keine Behinderungsbilder ausgeschlossen. Wie Wessels einwirft, sind zum Beispiel auch zwei Rollstuhlfahrer dabei. Ganz wichtig ist der Tanzlehrerin und der Norle zudem, dass es sich bei „TollGrün auf Mixtour“ um eine gemischte Gruppe handelt. So sollen sechs Teilnehmer der für 30 Mitglieder ausgelegten Gruppe keine Behinderung haben. Während für die 24 Plätze für Menschen mit Handicap bereits sechs Personen auf der Warteliste stünden, seien noch vier Plätze für Menschen ohne Behinderung frei. Wer sich bei einer Probe erst einmal ein Bild von der Gruppe machen möchte, könne das mit Voranmeldung tun, sagt Wessels.

Viele Unterstützer für die inklusive Theatergruppe „TollGrün auf Mixtour“ sind der gemeinnützigen Gesellschaft Norle und der Tanzschule Wessels schon ins Netz gegangen: weitere sind aber immer gern gesehen. Foto: Florian Mielke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ohne Unterstützung vor allem finanzieller Natur sei das Ziel, die inklusive Theatergruppe, deren Teilnehmer auch aus dem ganzen Landkreis Oldenburg, Delmenhorst und zum Teil sogar aus dem Landkreis Cloppenburg kommen, aber nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten, betont Norle-Pressesprecherin Marita Tzschoppe. Daher bedankte sie sich in der Tanzschule Wessels mit kleinen Geschenktüten bei diesen: „Ich freue mich wahnsinnig über die vielen Unterstützer, die uns zum Teil schon jahrelang helfen. Großartige Projekte brauchen auch Geld. Wir haben zwar viele Förderer, es können aber natürlich immer mehr sein. Wir freuen uns über jeden Euro, der im Bauch von unserem Spendenschwein Rudi landet.“