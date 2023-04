Marco Grauer (von links) war der glückliche Gewinner des Supercups 2023. Den zweiten, dritten und vierten Platz belegten seine Mitstreiter Frank Oltmanns, Fabian Oltmanns und Udo Franzen. Foto: Birgit Gödeker up-down up-down Gaststätte Buchholz in Hude Jakkolo-Supercup 2023: Ein Turnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe Von Sofia Tonke | 02.04.2023, 14:48 Uhr

Sechs Tage, 283 Mannschaften, 119 Einzelspieler, 5784 Spiele: Nach drei Jahren fand das Jakkolo-Turnier zugunsten der Krebshilfe wieder offline in der Gaststätte Buchholz in Hude statt. Am Samstag wurden die Sieger gekrönt.