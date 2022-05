Landschaftsgärtner-Cup 2022 (Niedersachsen-Bremen) im Park der Gärten: Teamwork in Zeitmanagement, Bau und Gärtnern – 24 Auszubildenden-Teams gestalten ganze kleine Gewerke nach Plan in fünf Stunden. FOTO: VGL Niedersachsen-Bremen e.V. / Maria Wokurka Gegen 23 andere Teams durchgesetzt Jano Brüning vom Ganderkeseer GaLabau Kreye im Siegerteam beim Landschaftsgärtner-Cup Von Melanie Hohmann | 13.05.2022, 10:52 Uhr

24 Auszubildenden-Teams traten im diesjährigen Landesentscheid in Bad Zwischenahn gegeneinander an. In nur fünf Stunden musste dabei ein vollständiges Gartengewerk auf neun Quadratmetern erbaut werden.