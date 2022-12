Zogen eine positive Bilanz am letzten Tag der Impfambulanz in Ganderkesee und der Impfteams im Landkreis (v. l.): Landrat Christian Pundt, Leonhard Hamschmidt, Petra Debbeler (beide Gesundheitsamt), Ganderkesees Bürgermeister Ralf Wessel, Frank Flake, Dörthe Stukenborg (beide Malteser) und Christian Gallikowsky (Johanniter). Foto: Dirk Hamm up-down up-down Positive Bilanz im Landkreis Oldenburg Der Job ist getan: Impfambulanz und Impfteams stellen ihre Arbeit ein Von Dirk Hamm | 21.12.2022, 19:56 Uhr

In der Ständigen Impfambulanz in Ganderkesee war es zuletzt ziemlich ruhig. Sie hat am Mittwoch ebenso wie die Mobilen Impfteams im Landkreis Oldenburg ihre Arbeit eingestellt. Eine Bilanz.