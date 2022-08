Produziert mit seiner Biogasanlage in Strudthafe Strom und Wärme für seinen Hof: Landwirt Axel Iben (Archivfoto). FOTO: Christopher Bredow up-down up-down Strom und Wärme aus Mais und Mist Kann Biogas aus Ganderkesee helfen, die Gaskrise zu meistern? Von Dirk Hamm | 17.08.2022, 06:45 Uhr

Mehrere Landwirte in Ganderkesee betreiben Biogasanlagen. Was sagen sie zu dem Vorschlag von Verbänden, die Produktion von Biogas könnte erhöht und so ein Teil des Erdgases aus Russland ersetzt werden?