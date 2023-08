Ruhestand nach über 44 Jahren Fachdienstleiterin Karen Becker verabschiedet sich aus Ganderkeseer Rathaus Von Melanie Hohmann | 26.08.2023, 17:28 Uhr Abschied vor Anglerkulisse (v.l.): Bürgermeister Ralf Wessel, Karen Becker, Erster Gemeinderat Matthias Meyer und Personalratsvorsitzender Heiko Zimmermann. Foto: Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn up-down up-down

Nach über 44 Jahren beginnt für Karen Becker ein neuer Abschnitt: Die Fachdienstleiterin Kindertagesstätten geht nach abwechslungsreichen Jahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand. Was sie plant – und was sie vermissen wird.