Übertragungen von Spielen der deutschen Nationalmannschaft waren in der Vergangenheit beliebt. Hier ein Archivbild aus dem Riva. Archivfoto: Melanie Hohmann up-down up-down Weltmeisterschaft 2022 in Katar Public-Viewing-Boykott der Fußball-WM? Das sagen Delmenhorster und Ganderkeseer Wirte Von Sebastian Hanke | 07.10.2022, 16:15 Uhr

In Bremen und Heilbronn boykottieren einige Gastronomen die Katar-WM aufgrund der Menschenrechtslage im Wüstenstaat. So gehen das Riva, Menkens und Co. damit um.