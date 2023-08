Im Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) wurde in der vergangenen Woche wieder ein Feriensprachcamp durchgeführt. „Mit 29 Kindern mit acht verschiedenen Herkunftssprachen hat das Feriensprachcamp allen Beteiligten viel Spaß gemacht, aber es war auch eine Herausforderung“, resümiert Martin Brinkmann vom RUZ in einer Mitteilung.

Kinder erleben auch ohne Deutsch-Vorkenntnisse eine spannende Woche

„Diesmal nahmen besonders viele junge Kinder teil, die erst in der nächsten Woche eingeschult werden. So waren die Vorkenntnisse der deutschen Sprache bei vielen Kindern gering oder gar nicht vorhanden“, so Brinkmann weiter.

Dennoch erlebten die Kinder eine spannende Woche im Umweltzentrum und genossen auch – trotz des wechselhaften Wetters – das großzügige Freigelände des Zentrums. Schatzsuche im Wald, Besuch auf einem Bauernhof, Kochen in der Lehrküche oder Insekten suchen im Schaugarten boten ein abwechslungsreiches Programm, das handlungsorientiert intensive Sprachanlässe in der deutschen Sprache geschaffen hat.

Kinder zeigten beim Abschlussfest, was sie gelernt haben

Beim Abschlussfest am Samstag zeigten die Kinder ihren Eltern, Geschwistern und Gästen, was sie erlebt und gelernt haben. „Es sind sehr viele Eltern, Freunde und Bekannte gekommen und gerade noch bevor der Regen eingesetzt hat, konnte die Aufführung beendet werden“, zeigt sich Brinkmann erleichtert.