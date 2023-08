Geschäftsübergabe an der Rathausstraße Kindermodeladen Eisbär in Ganderkesee kommt in neue Hände Von Dirk Hamm | 08.08.2023, 17:54 Uhr Der „Eisbär“ bleibt der Rathausstraße erhalten: Auch nach dem bevorstehenden Inhaberwechsel wird hier weiter Kindermode angeboten. Foto: Dirk Hamm up-down up-down

An der Rathausstraße in Ganderkesee kündigt sich ein Inhaberwechsel an: Der Kindermodeladen Eisbär bekommt einen neuen Besitzer. Auf die Artikel gibt es jetzt 50 Prozent Rabatt.