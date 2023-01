Am 14. Januar war der Saal bei Menkens zum Kohlfahrt-Auftaktin Hoykenkamp gut gefüllt. Doch auch hier wurden für dieses Jahr bereits zwei Kohlpartys abgesagt. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Grünkohl, Musik und Tanz Kohlfahrten 2023: Ganderkeseer Gastwirte mussten schon vier Partys absagen Von Sebastian Hanke | 25.01.2023, 06:32 Uhr

Buffet mit Grünkohl und Party mit DJ: So sehen die klassischen Kohlpartys in der Gemeinde Ganderkesee aus. Doch in diesem Jahr ist der Andrang nicht riesig.