Lädt zum gemütlichen Familientag mit sozialer Komponente an seinen Angelteichen ein: Toniforelli-Betreiber Torsten Hölscher mit Tochter Marie. Foto: AleX/PHOTO

Aus dem Angelteich auf den Festtagstisch Kostenlos angeln: Weihnachtsaktion bei Toniforelli in Habbrügge Von Dirk Hamm | 11.12.2022, 13:42 Uhr

Eine besondere Aktion für einkommensschwache Familien bietet Toniforellis Anglerparadies in Habbrügge an Heiligabend an: An einem der Teiche kann der Fisch für das Weihnachtsessen kostenlos geangelt werden.